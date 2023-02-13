МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги преимущественно снижением, свидетельствую данные торгов. Индекс Nikkei опустился под давлением технологического сектора

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,72%, до 3284,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,19%, до 2190,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,12%, до 21164,42 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,69%, до 2452,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,21%, до 7417,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,88%, до 27427,32 пункта.

В понедельник азиатские биржи преимущественно снизились. Основными драйверами рынка стали отчет по инфляции в США и сезон финансовой отчетности компаний.

Важным событием недели станут новые данные об инфляции в США. Они могут отразиться на дальнейшей американской монетарной политике и курсе доллара, который влияет на сырьевые цены. Аналитики ожидают дальнейшего замедления годовой инфляции — до 6,2% по итогам января после 6,5% за прошлый год.

Кроме того, инвесторы следят за сезоном финансовой отчетности компаний. Трейдеры, в частности, опасаются неутешительных результатов в связи с новыми коронавирусными мерами, которые действовали в Китае в прошлом году. Хотя в январе их смягчили, основной негатив от ограничений как раз должен быть отражён в годовой отчётности.