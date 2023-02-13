МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы не показывают однозначной динамики в понедельник, следует из данных торгов. Рынки с осторожностью ожидают публикацию статистики по инфляции в США во вторник. Фьючерсы на газ в США дорожают на прогнозах более холодной погоды

По состоянию на 14.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04% — до 33 881 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,42%, до 12 398 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4 104,5 пункта.

Аналитики прогнозируют очередное замедление годовой инфляции в США — до 6,2% за январь с 6,5% месяцем ранее. Снижение показателя инфляции может стать седьмым подряд после пиковых почти 9%, а само значение — самым низким со второй половины 2021 года, но инфляция остается заметно выше целевых 2%.

По данным CME Group, 90,8% аналитиков в марте ожидает еще одного повышения учетной ставки в США — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

Акции Meta* при этом дорожают на предторгах на 1,4%. Ранее газета Financial Times сообщила, что компания планирует дальнейшие сокращения. В ноябре 2022 года компания уже сообщила о том, что уволит более 11 тысяч сотрудников (13% штата) из-за низких доходов фирмы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская