МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Аналитики и инвесторы ждут публикации данных об инфляции в США во вторник. Евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

По состоянию на 18.27 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,64% — до 34086,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,75%, до 11806,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,62%, до 4115,55 пункта.

Аналитики прогнозируют очередное замедление годовой инфляции в США — до 6,2% за январь с 6,5% месяцем ранее. Таким образом, показатель может опуститься до самого низкого значения со второй половины 2021 года.

"Учитывая "ястребиный" тон выступлений представителей Федрезерва на прошлой неделе, все внимание будет направлено на отчет по инфляции за январь, который выйдет во вторник", — приводит портал MarketWatch слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Иннес также предупредил, что статистика о потребительских ценах в США может пройтись "разрушительной силой" по рынку, который придерживается более оптимистичного прогноза по инфляции.