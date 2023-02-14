МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно ростом вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Стамбульская фондовая биржа может возобновить работу в среду, сообщили СМИ

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,28%, до 3293,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,08%, до 2188,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,24%, до 21113,76 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, до 2465,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,18%, до 7430,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,64%, до 27602,77 пункта.

Во вторник инвесторы в Азии обратили внимание на фондовые рынки США, которые завершили торги понедельника ростом более чем на 1% по основным индексам. Как поясняет агентство Блумберг, трейдеры ожидают более мягкого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.

Важным событием в связи с этим будут данные о потребительских ценах. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам января замедлилась до 6,2% (по итогам прошлого года было 6,5%).

По данным CME Group, большинство аналитиков ожидает, что регулятор повысит учетную ставку снова на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.