МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются, британский FTSE 100 обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают корпоративные новости. Азиатские биржи в основном выросли вслед за рынками в США

По состоянию на 13.36 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,49%, до 7 986,69 пункта, ранее в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд — до 7 996,31 пункта. Французский CAC 40 прибавлял 0,51%, до 7 245,2 пункта, немецкий DAX — 0,36%, до 15 452,2 пункта.

Влияние на торги оказывают новости компаний. Так, акции TUI дорожают на 0,9%, что поддерживает туристический сектор Европы. Ранее компания сообщила, что в первом квартале фингода ее выручка подскочила в 1,6 раза, до 3,75 миллиарда евро. Акции Vodafone растут в цене на 3,9% после того, как Liberty Global сообщил о покупке 4,92% британского оператора.

При этом акции Thyssenkrupp падают в цене на 8,8%. В первом квартале фингода (завершился 31 декабря 2022 года) чистая прибыль компании снизилась на 29%, до 75 миллионов евро, а по итогам года компания не ожидает роста выручки по сравнению с 2021-2022 фингодом.

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику. Безработица в Великобритании в октябре-декабре сохранилась на уровне сентября-ноября в 3,7%. А средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 5,9% в годовом выражении, без учета — на 6,7%. Прогнозы составляли 6,2% и 6,5% соответственно.

Евростат в то же время сохранил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале на уровне 1,9% в годовом выражении, 0,1% — в квартальном. В третьем квартале рост экономики составлял 2,4% в годовом выражении и 0,3% в квартальном.