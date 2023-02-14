МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник незначительно растут, следует из данных торгов. Трейдеры продолжают ожидать статистику по инфляции в США. Индекс FTSE 100 обновил исторический рекорд

По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,11% — до 34 304 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 12 582,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4 155,75 пункта.

Главным событием недели является статистика по инфляции в США за январь. Эксперты прогнозируют очередное снижение годового показателя — до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Таким образом, инфляция может показать замедление седьмой раз подряд — до самого низкого уровня со второй половины 2021 года, но при этом показатель остается заметно выше целевых 2%.

"Игра в ожидание продолжается, пока инвесторы борются за позиции перед статистикой по инфляции США", — приводит портал MarketWatch мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).