МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился ниже 2200 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 30 января, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций падает утром в среду

Индекс Мосбиржи к 10.24 мск снижался на 1,66%, до 2195,21 пункта, долларовый РТС — на 1,81%, до 935,57 пункта.