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2023
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Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 30 января
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Российский рынок акций опустился ниже 2200 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 30 января, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.24 мск снижался на 1,66%, до... ПРАЙМ, 15.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился ниже 2200 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 30 января, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.24 мск снижался на 1,66%, до 2195,21 пункта, долларовый РТС — на 1,81%, до 935,57 пункта.