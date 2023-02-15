МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи немного откатился вверх после падения ниже 2200 пунктов, произошедшего впервые с 30 января, в лидерах падения котировок — расписки TCS Group (банк "Тинькофф"), следует из данных торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 30 января

Индекс Мосбиржи к 10.53 мск падает на 1,42%, до 2200,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,58%, до 937,78 пункта.

Ранее в ходе торгов среды индекс Мосбиржи опускался ниже 2200 пунктов — впервые с 30 января.

Расписки TCS Group падают в цене на 3,47%, до 2611 рубля, после новостей о возможном включении "Тинькофф банка" в новый пакет санкций Евросоюза. Максимально бумаги дешевели в среду на 5,88%, до 2546,5 рубля, обновив минимум с 3 января.

Расписки VK падают в цене примерно теми же темпами, на 3,42%, несмотря на позитивные корпоративные новости.

Также заметно дешевеют бумаги Polymetal (-3,86%), НМТП (-2,8%), "Сегежи" (-2,75%) и привилегированные акции "Мечела" (-2,36%).