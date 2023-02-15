МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением, на такую динамику могла повлиять статистика по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Стамбульская фондовая биржа возобновила работу после недельного перерыва

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,39%, до 3280,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,06%, до 2187,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,66%, до 20762,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,53%, до 2427,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,06%, до 7352,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,37%, до 27501,86 пункта.

В среду инвесторы во всем мире оценивали данные по инфляции в США, способные повлиять на решение по монетарной политике Федеральной резервной системы США, на которую обращают внимание другие мировые центробанки.

Так, годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,2%.

По словам главы Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера (Patrick Harker), которые приводит агентство Блумберг, ФРС приближается к тому моменту, когда ставки станут достаточно жесткими. "На мой взгляд, мы еще не закончили", — сказал он.

"Инфляция все еще замедляется, но не так быстро, как мы надеялись", — сказал агентству соруководитель инвестиционного отдела Thornburg Investment Managemen Бенджамин Кирби (Benjamin Kirby).