МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно поднимаются, свидетельствуют данные торгов. На торги влияют разнонаправленные и в целом неоднозначные факторы, среди которых макростатистика, ослабление евро и фунта к доллару и корпоративные новости. В Госдуме призвали снять акции компаний иностранного ВПК с биржевых торгов

По состоянию на 14.06 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,02%, до 7 952,6 пункта. Французский CAC 40 рос на 1,08%, до 7 291,71 пункта, немецкий DAX — 0,37%, до 15 436,95 пункта.

Рынки оценивают целый ряд факторов. Так, годовая инфляция в Великобритании по итогам января замедлилась до 10,1% с 10,5%, что ниже прогноза в 10,3%. В то же время дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре опустился до 8,8 миллиарда евро с 11,7 миллиарда в ноябре, что ниже ожидаемых 12,5 миллиарда. Промпроизводство еврозоны в то же время упало сильнее ожиданий — до 1,7% в годовом выражении при прогнозе снижения на 0,7%.

Такая статистика сдерживает фунт и евро по отношению к доллару. Британская и европейская валюты в результате дешевеют к доллару на 0,8% и 0,2% соответственно, а более дешевая нацвалюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров, что традиционно поддерживает фондовые рынки.

В то же время на индексы влияют и корпоративные новости. Французский CAC поддерживается тем, что акции ритейлера Carrefour дорожают на 8,6% после выхода сильного отчета. Общая выручка в 2022 году выросла на 15,8%, до 83,089 миллиарда евро, чистая прибыль — на 25,7%, до 1,348 миллиарда. Компания также объявила о выкупе акций на 800 миллионов евро в текущем году. Бумаги Heineken дорожают на 1,3%, компания за прошлый год почти на треть нарастила выручку — до 34,676 миллиарда евро.

В то же время акции немецкой авиакомпании Lufthansa дешевеют на 1,4% на фоне масштабных сбоев в отвечающей за регистрацию на рейсы системе. А британский FTSE 100 сдерживает падение стоимости акций банка Barclays на 9,7%, его чистая прибыль за прошлый год снизилась на 13% и составила 5,575 миллиарда фунтов стерлингов (около 6,7 миллиарда долларов).