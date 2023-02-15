МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду опускаются, следует из данных торгов. Данные о слабом замедлении инфляции в США поддержали ожидания более жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американцы взвоют. Минфин США предупредил о неминуемой катастрофе

По состоянию на 14.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,25% — до 34 0,37 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 12 576,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 4 131,25 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5%.

Инфляция замедлилась незначительно, по-прежнему оставаясь выше целевых 2%. Это поддержало ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет держать ставки высокими более долгий период времени. Такая ситуация позитивна для доллара и негативна для фондовых рынков, более жесткая политика ФРС усиливает риски рецессии.