Американские фондовые рынки снижаются на данных по розничным продажам
Американские фондовые рынки в среду снижаются на высоких показателях розничных продаж
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в среду утром снижаются. Более высокие, чем ожидалось, розничные продажи подчеркнули устойчивость американской экономики, что может дать ФРС больше пространства для дальнейшего повышения процентных ставок.
Dow Jones Industrial Average после открытия понизился на 80,64 пункта, или 0,24%, до 34 008,63 пункта.
S&P 500 потерял 16,63 пункта, или 0,4%, до 4119,50 пункта, а Nasdaq Composite — 55,02 пункта, или 0,46%, до 11 905,12 пункта.
https://1prime.ru/Index/20230215/839816568.html
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