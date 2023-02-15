МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в среду утром снижаются. Более высокие, чем ожидалось, розничные продажи подчеркнули устойчивость американской экономики, что может дать ФРС больше пространства для дальнейшего повышения процентных ставок. Американские фондовые индексы снижаются в ожидании данных об инфляции

Dow Jones Industrial Average после открытия понизился на 80,64 пункта, или 0,24%, до 34 008,63 пункта.

S&P 500 потерял 16,63 пункта, или 0,4%, до 4119,50 пункта, а Nasdaq Composite — 55,02 пункта, или 0,46%, до 11 905,12 пункта.