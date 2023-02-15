МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду, в то время как инвесторы и аналитики ожидают, что инфляция может продержаться на высоком уровне дольше, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Американские фондовые рынки снижаются на данных по розничным продажам

По состоянию на 17.58 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,6%, до 33884,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 11895,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 4110,7 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать опубликованные во вторник данные, согласно которым годовая инфляция в США по итогам января замедлилась лишь до 6,4% с 6,5% — показателя за прошлый год, хотя ожидались 6,2%.

Рост потребительских цен в США превысил ожидания рынков, и инвесторы теперь полагают, что инфляция будет оставаться на высоких уровнях дольше, чем изначально ожидалось. Это также может сигнализировать об ужесточении курса монетарной политики Федрезерва.

"Рынок в итоге воспринял (данные – ред.) так, что инфляция остается устойчиво высокой, и движение вниз может занять больше, чем ожидалось, времени", — сказал порталу Market Watch глава отдела стратегии в Saxo Bank Питер Ганри (Peter Ganry).

В среду трейдеры также оценивают очередную американскую статистику. Так, объем розничных продаж в стране в январе вырос на 3% по отношению к декабрю при ожидаемом увеличении на 1,8%. А объем промышленного производства в США в январе не изменился к декабрю.