МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов среды, трейдеры рассчитывают на скорое окончание цикла повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Рубль и российские фондовые индексы упали на новостях о новых санкциях

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,55% — до 7 997,83 пункта, в ходе торгов показатель впервые в истории превышал 8 000 пунктов, максимально поднимаясь до 8 003,65 пункта. Французский CAC 40 увеличился на 1,21%, до 7 300,86 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 15 506,34 пункта.

В среду рынки оценивали возможные действия ФРС США после данных о замедлении годовой инфляции в стране по итогам января. По словам инвестиционного директора AJ Bell Расса Маулда (Russ Mould), которого цитирует агентство Франс Пресс, несмотря на то, что рост потребительских цен оказался выше прогнозов, инвесторы по-прежнему рассчитывают на скорую остановку американского центробанка в повышении учетной ставки.

"Инвесторы пытаются понять, как Федеральная резервная система США может отреагировать на данные по инфляции, так как они отчаянно ждут конца цикла повышения ставки. Пока что рынки сохраняют некоторую уверенность в том, что этот момент уже не так далеко", — сказал Маулд.