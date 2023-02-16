МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Общий тренд роста фондовых рынков и склонность трейдеров к риску поддерживает торги, инвесторы также оценивают сезон отчетности. Фондовые биржи Азии поднимаются вслед за США

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,22%, до 8 015,5 пункта, показатель вновь обновил исторический рекорд в ходе торгов — теперь до 8 043,64 пункта. Французский CAC 40 поднимался на 0,75%, до 7 355,32 пункта, немецкий DAX — 0,47%, до 15 579,15 пункта.

Биржи Азии в четверг закрылись в основном ростом в пределах 2%, американские индексы по закрытию среды показали рост. Такая динамика обусловлена сильной макростатистикой из США. Объем розничных продаж в стране в январе вырос на 3% по отношению к декабрю. Аналитики предполагали рост лишь на 1,8%.

Влияет на торги и сезон корпоративной отчетности. Акции Airbus дорожают на 2,9%, выручка компании за прошлый год выросла на 13%, до 58,763 миллиарда евро, чистая прибыль — на 1%, до 4,247 миллиарда евро

В то же время бумаги французского автопроизводителя Renault дешевеют на 1,4%. Компания получила чистый убыток за год в размере 338 миллионов евро, в том числе чистый убыток от прекращенной деятельности за год составил для группы 2,32 миллиарда евро.