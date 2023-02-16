МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в цене в четверг перед выходом ежемесячных данных по ценам производителей, которые могут дать представление о том, как долго ФРС будет продолжать повышать процентные ставки, чтобы усмирить инфляцию. Американские фондовые индексы снижаются на данных об инфляции

Согласно опросу экономистов Reuters, ожидается, что цены производителей в январе выросли на 0,4% в месячном исчислении после снижения на 0,4% в декабре.

Однако ожидается, что в годовом исчислении рост замедлился до 5,4% после роста на 6,2% в декабре.

После бурного 2022 года основные фондовые индексы выросли в этом году на фоне улучшения корпоративных финансовых показателей и ожиданий, что центральный банк США перейдет к меньшим повышениям ставок, что подтолкнуло инвесторов к скупке пострадавших ранее акций роста.

Однако признаки устойчивой экономики и ускорение роста потребительских цен в январе недавно вызвали у трейдеров опасения, что центральный банк в ближайшее время может не сделать паузу в своей жесткой денежно-кредитной политике, не говоря уже о переходе к снижению ставок позднее в этом году.

Ожидается, что ФРС поднимет базовую ставку выше отметки в 5% к маю и будет удерживать ее на этом уровне до конца года.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 24 пункта, или 0,07%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 6,5 пункта, или 0,16%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 27,25 пункта, или 0,21%.

До начала американской сессии также будут опубликованы январские данные по строительству жилья и еженедельным заявкам на пособие по безработице.

Трейдеры также внимательно изучат высказывания ряда должностных лиц центрального банка, включая президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретту Местер и президента Федерально резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, чтобы оценить дальнейший настрой центрального банка в отношении денежно-кредитной политики.

Котировки Cisco Systems Inc выросли на 3% на премаркете после того, как производитель сетевого оборудования повысил прогноз прибыли на весь год.

Акции Roku Inc подорожали на 12,1% после того, как компания спрогнозировала доход за первый квартал выше прогнозов Уолл-стрит.

Бумаги Shopify Inc упали в цене на 9,7% после того, как канадская компания спрогнозировала замедление роста выручки в текущем квартале, несмотря на повышение цен и запуск новых продуктов.