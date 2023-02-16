Американские индексы снижаются на фоне данных по ценам производителей
Американские индексы в четверг снижаются на фоне данных по ценам производителей
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит в начале торгов резко снизились. Данные по ценам производителей превзошли оценки, что усугубило страхи относительно продолжения повышения ставок ФРС для сдерживания инфляции.
Dow Jones Industrial Average просел на 135,96 пункта, или 0,40%, до 33 992,09 пункта. S&P 500 снизился на 32,85 пункта, или 0,79%, до 4114,75 пункта. Nasdaq Composite снизился на 174,28 пункта, или 1,44%, до 11 896,31 пункта.
https://1prime.ru/Index/20230216/839830772.html
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