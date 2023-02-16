МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит в начале торгов резко снизились. Данные по ценам производителей превзошли оценки, что усугубило страхи относительно продолжения повышения ставок ФРС для сдерживания инфляции. Фьючерсы на американские индексы упали перед данными о ценах производителей

Dow Jones Industrial Average просел на 135,96 пункта, или 0,40%, до 33 992,09 пункта. S&P 500 снизился на 32,85 пункта, или 0,79%, до 4114,75 пункта. Nasdaq Composite снизился на 174,28 пункта, или 1,44%, до 11 896,31 пункта.