МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли по итогам четверга, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры продолжают оценивать корпоративную отчетность компаний. Фондовые индексы Европы растут на фоне сокращения страхов рецессии

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, до 8 012,53 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 7 366,16 пункта, немецкий DAX — на 0,18%, до 15 533,64 пункта.

Акции Airbus подорожали почти на 5%. Компания сообщила о росте чистой прибыли как за четвертый квартал, так и за весь 2022 год. В текущем году Airbus ожидает поставки на уровне 720 самолетов.

А чистая прибыль немецкого Commerzbank составила 1,4 миллиарда евро, что является самым большим показателем для банка более чем за 10 лет. Акции Commerzbank подскочили в стоимости на 11,6%.