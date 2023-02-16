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2023
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Европейские фондовые индексы выросли на фоне сезона отчетности
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Основные европейские фондовые индексы выросли по итогам четверга, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры продолжают оценивать корпоративную отчетность компаний. По итогам дня... ПРАЙМ, 16.02.2023
индексы, рынки, новости, европа, индексы, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли по итогам четверга, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры продолжают оценивать корпоративную отчетность компаний.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, до 8 012,53 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 7 366,16 пункта, немецкий DAX — на 0,18%, до 15 533,64 пункта.
Акции Airbus подорожали почти на 5%. Компания сообщила о росте чистой прибыли как за четвертый квартал, так и за весь 2022 год. В текущем году Airbus ожидает поставки на уровне 720 самолетов.
А чистая прибыль немецкого Commerzbank составила 1,4 миллиарда евро, что является самым большим показателем для банка более чем за 10 лет. Акции Commerzbank подскочили в стоимости на 11,6%.