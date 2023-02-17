МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют снижение в пятницу, вслед за биржами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном в минусе

По состоянию на 7.18 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,16%, до 3 243,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,61%, до 2 137,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,49%, до 20 884 пунктов. Южнокорейский KOSPI сокращается на 0,77%, до 2 456,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — также на 0,77%, до 7 353 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 27 515,5 пункта.

Торги в Азии следуют динамике индексов Уолл-стрит. Американские биржи в четверг показали заметное снижение, причем технологический индекс NASDAQ упал на 1,8%.

Одна из главных причин ухода трейдеров от риска — прогноз того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет поддерживать банковские ставки в экономике на высоком уровне более продолжительное время, чем ожидалось ранее, поскольку инфляция хоть и замедляется, но остается заметно выше целевого уровня в 2%.

"Вы не сможете достичь инфляции в 2% на устойчивом уровне при таком дефицитном рынке труда", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Federated Hermes Стив Кьявароне (Steve Chiavarone).