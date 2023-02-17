МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei по итогам дня снизился. Акции тяжеловесов технологического сектора последовали за акциями Уолл-стрит, где произошел резкий спад. При этом потери носили ограниченный характер в свете того, что иена ослабла и подкрепила надежды на увеличение прибыли японских компаний. Азиатские биржи закрылись преимущественно ростом

Nikkei снизился на 0,66% до 27 513,13 пункта, а за неделю лишился 0,57%.

Индекс более широкого рынка Topix просел на 0,46% до 1991,93 пункта. В ходе предыдущей сессии он достиг максимума за два с половиной месяца. За неделю индекс прибавил 0,25%.

Накануне торги на Уолл-стрит завершились с сильными потерями. Неожиданно высокие данные по инфляции и снижение еженедельных заявок на пособия по безработице усугубили страхи относительно дальнейшего повышения ставок ФРС для сдерживания роста цен.

В свете высоких экономических показателей доллар вырос к иене до нового пика за шесть недель.

Акции SoftBank Group, инвестирующей в технологический сектор, упали на 2,19%, оказав наибольшее негативное влияние на Nikkei. Следом расположились акции поставщика оборудования для выпуска чипов Tokyo Electron, потерявшие 1,7%. Акции кадрового агентства Recruit Holdings просели на 3,95%.

Акции Mitsubishi Heavy Industries выросли на 1,17%. Сегодня сорвался запуск ракеты H3, разработанной компанией вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований.

Акции поставщиков покрышек набрали 3,6%, став лидером среди 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи.

Акции Bridgestone подскочили на 4,29%. Компания сообщила о росте чистой прибыли за год, истекший в декабре, на 11,5%.

Акции поставщиков стали выросли на 4,29%. Акции Kobe Steel подскочили на 4,78% и заняли первое место в составе Nikkei.

Индекс акций стоимости Topix потерял 0,05%, а индекс акций роста просел на 0,89%.