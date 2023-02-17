МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги снижением, инвесторы опасаются дальнейшего повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei опустился по итогам дня

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,77%, до 3224,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,17%, до 2125,19 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,28%, до 20719,81 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,98%, до 2451,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,86%, до 7346,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,66%, до 27513,13 пункта.

Опасения рынков по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США продолжают оказывать влияние на котировки. "Мы думаем, что на следующем заседании ФРС не обязательно произойдет повышение ставки на 50 базисных пунктов, но мы думаем, что ожидания значительного снижения во второй половине этого года, вероятно, преувеличены", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный директор гонконгской компании Nan Fung Trinity Хелен Чжу (Helen Zhu).

По данным CME Group, 80% аналитиков полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, на следующем заседании в марте.