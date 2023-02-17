МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются. Есть опасения, что ускорение инфляции в США на фоне устойчивой экономики может побудить ФРС занять осторожную позицию и сохранить жесткую денежно-кредитную политику в течение этого года. Американские индексы снижаются на фоне данных по ценам производителей

Вышедшие на этой неделе экономические данные показали, что в январе инфляция усилилась, но дефицитный рынок труда и устойчивость потребительских расходов могут дать ФРС больше пространства для повышения стоимости заимствований.

Goldman Sachs заявил, что ФРС США, по его ожиданиям, в этом году еще трижды повысит процентные ставки, каждый раз на четверть процентного пункта. Фондовые рынки в ценах учитывают, что итоговая ставка будет достигнута к июлю и составит 5,3%.

В 2022 году у всех трех ключевых индексов акций были худшие потери с финансового кризиса 2008 года. На них повлияло ужесточение политики ФРС — самое быстрое за сорок лет.

В январе появились надежды на то, что центробанк приближается к завершению цикла повышений ставок, что привело к возобновлению интереса к пострадавшим акциям роста.

Однако в середине февраля индексы едва соответствуют январскому оптимистичному настрою, и рынки учитывают в ценах сохранение жесткой политики ФРС весь год. DJIA грозит потеря 1%.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 186 пунктов, или 0,55%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 31 пункт, или 0,76%, а e-mini на Nasdaq 100 — 120,5 пункта, или 0,97%.

Сегодня инвесторы будут изучать комментарии представителей центробанка, в том числе главы ФРС-Ричмонд Томаса Баркина и управляющего Мишель Боуман, чтобы понять дальнейшую позицию ФРС по денежно-кредитной политике.

Акции Moderna Inc на премаркете упали на 6,3%. Эта фармацевтическая компания заявила, что ее экспериментальная вакцина от менее распространенного гриппа В на основе РНК не смогла показать эффективность, которая была бы как минимум эквивалента уже одобренной вакцине.

Акции Manchester United набрали 4,4%, а прошлую сессию завершили на рекордном уровне. В четверг The Telegraph сообщила, что Саудовская Аравия подала заявку на этот футбольный клуб в преддверии сегодняшнего дедлайна.

Акции компании по доставке еды DoorDash Inc выросли на 6,2%. Она сообщила, что выкупит свои акции на 750 млн долларов и сделала прогноз ключевого показателя прибыли, превзошедший оценки Уолл-стрит.