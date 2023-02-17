МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы Уолл-стрит начали день с понижением на опасениях насчет того, что ускорение инфляции на фоне крепнущей экономики США может побудить Федеральную резервную систему проявить осторожность и сохранить сдерживающую денежно-кредитную политику до конца года. Фьючерсы на американские индексы снижаются на ожидании действий ФРС

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 19,84 пункта, или на 0,06%, до 33 677,01 пункта. S&P 500 снизился на 13,02 пункта, или 0,32%, до 4077,39 пункта, а Nasdaq Composite просел на 78,33 пункта, или 0,66%, до 11 777,51 пункта.