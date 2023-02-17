МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снизились в пятницу, но выросли по итогам всей недели, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы выросли на фоне сезона отчетности

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,1%, до 8 004,36 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 7 347,72 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 15 482 пунктов.

За неделю FTSE 100 вырос на 1,55%, CAC 40 – на 3,06%, DAX – на 1,14%.

В пятницу же европейские рынки снизились на негативе из США, так как инвесторы опасаются еще большего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне сильной макростатистики по стране и "ястребиных" комментариев представителей центробанка.

"Если инвесторы действительно наконец-то начинают верить заявлениям ФРС о том, что ставки "будут долго оставаться высокими", то в ближайшие недели нас может ожидать значительное снижение", — сказал агентству Блумберг главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэли (Matt Maley).