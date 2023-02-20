МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Фондовый рынок Японии завершил торги с небольшим приростом. Действующие с осторожностью трейдеры на этой неделе будут ждать важные данные по экономике США и мировой экономике, а также выступление нового руководства Банка Японии. Российские акции в 2023 году: ожидание и реальность

Nikkei вырос на 0,07% до 27531,94 пункта. Индекс с 24 января находится примерно в середине торгового диапазона.

Индекс более широкого рынка Topix повысился на 0,39% до 1996,78 пункта.

Nikkei отставал в основном ввиду снижения акций полупроводниковых компаний, имеющих в нем большой вес. Эти акции последовали за спадом на Уолл-стрит, произошедшим в пятницу. Повышение же доходности американских гособлигаций привело к росту акций финансового сектора и способствовало подъему Topix.

В составе Nikkei также выделялись на общем фоне акции нефтегазового сектора, снизившиеся вместе с ценами на нефть. При этом благодаря отчетности заметно отличились бумаги поставщика покрышек Yokohama Rubber, набравшие 10,2%.

Из 225 компонентов Nikkei повысились 162, снизились 59, а 4 были неизменны.

Масахиро Итикава, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management, считает, что Nikkei, скорее всего, останется в диапазоне 300 пунктов по обе стороны от 27 500 пунктов, пока инвесторы ждут ориентиров для торгов. Исследование показало рост индекса блинов

По его словам, несмотря на рост акций Yokohama Rubber, "в этот раз сезон отчетности не очень хорош, и я не могу с большим оптимизмом оценивать перспективы, ведь они все еще сумрачные". "Многое зависит от того, какие действия предпримут центробанки США и Японии, а также от обменного курса иены и доллара", — добавил он.

Высокие экономические показатели в США и в целом жесткий настрой ФРС подпитывают предположения о том, что повышенные процентные ставки задержатся на более долгий срок. На этой неделе выйдут данные по инфляции, которые инвесторы будут изучать на предмет подсказок относительно дальнейшего курса. Также ожидаются ключевые опросы менеджеров по снабжению в США и других крупных экономиках.

Однако для японского рынка главным событием будет пятничное выступление Кадзуо Уэды, назначенного управляющим банка Японии в нижней палате парламента. В следующий понедельник он появится в верхней плате.

Хотя пока что Уэда показал себя как сторонник мягкой политики, инвесторы все же ожидают, что при нем будет прекращен непопулярный контроль над кривой доходности. Они также будут искать намеки на то, когда это может произойти.