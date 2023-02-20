МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги ростом, китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 2%, инвесторы оценивают активизацию экономической активности страны, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. Индекс Nikkei закрыл торги понедельника с небольшим приростом

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,06%, до 3290,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,72%, до 2161,66 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,93%, до 20912 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,16%, до 2455,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,06%, до 7351,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,07%, до 27531,94 пункта.

По словам аналитиков Goldman Sachs, которые приводит агентство Франс Пресс, в этом году акции материкового Китая выросли, поскольку страна вновь открывается после антиковидных ограничений и активизируется экономическая активность.

Власти Китая еще в декабре начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные цепочки поставок, туризм и межгосударственные обмены. В частности, в самом начале года в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу власти отменили карантин и анализы для приезжающих из-за границы.