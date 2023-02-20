МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник показывают слабую разнонаправленную динамику, следует из данных торгов. Биржи США в понедельник закрыты в связи с выходным днем, при этом инвесторы на неделе ждут публикации протокола ФРС и важной статистики.
По состоянию на 14.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,14% — до 33 817 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,03%, до 12 394,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,09%, до 4 084 пунктов.
Торгов в США в понедельник не будет по случаю празднования Дня президентов.
В среду инвесторы ждут публикацию протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ может содержать дополнительные сигналы о планах регулятора по ставке.
А в четверг выйдет вторая оценка динамики ВВП США за четвертый квартал. Статистика влияет на решения ФРС по монетарной политике.
https://1prime.ru/Index/20230220/839863586.html
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