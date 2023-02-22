МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением вслед за падением индексов в США, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы снизились на опасениях ужесточения политики центробанков

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47%, до 3291,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 2159,82 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,51%, до 20423,84 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,68%, до 2417,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,3%, до 7314,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,34%, до 27104,32 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на пессимизм в США, поскольку рынки ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой. Основные фондовые индексы накануне там упали более чем на 2%.

"Инвесторы приходят к осознанию того, что работа ФРС еще не закончена, и что учетную ставку, возможно, придется поднять еще выше, чтобы замедлить инфляцию. Волны оживления, которые с начала года привели к росту в акциях, сменились приливами разочарования и опасений по поводу трудностей, которые еще могут подстерегать могучую экономику США", — передает агентство Блумберг слова главы отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Plc Сюзанны Стритер.

По данным CME Group, большинство аналитиков полагают, что регулятор в марте повысит учетную ставку на ещё на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.