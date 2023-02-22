МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду опускаются, свидетельствуют данные торгов. На такую динамику может влиять ряд факторов — макростатистика, корпоративные новости, падение цен на сырье, при этом мировые трейдеры склонны к уходу от риска. Азиатские биржи опустились по итогам торгов среды

По состоянию на 13.21 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,19%, до 7 882,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,94%, до 7 239,77 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 15 271,05 пункта.

Трейдеры обратили внимание макростатистику по региону. Так, индекс делового климата IFO в Германии в феврале вырос до 91,1 пункта с 90,1 пункта месяцем ранее. Показатель оказался хуже прогнозируемых 91,2 пункта. При этом оценка годовой инфляции в Германии по итогам января была сохранена на уровне 8,7%.

На фоне удешевления нефти и меди (в среднем на 1,5%) также снижаются энергетический и горнодобывающий секторы региона — на 1,9% и 0,8% соответственно. Акции BP дешевеют на 1,9%, Eni — на 1,2%, Shell — на 1,1%. Акции BHP дешевеют на 3,2%, Glencore теряют 2,4% стоимости. Также бумаги Rio Tinto падают в цене на 2,9%, ранее компания сообщила о падении чистой прибыли в прошлом году на 41%.

Кроме того, бумаги Lloyds Banking Group дешевеют на 2,2%, ранее банк отчитался, что за прошлый год его базовая прибыль изменилась незначительно и снизилась на 1%. Бумаги Stellantis в то же время дорожают на 1,9% после объявленного байбека на сумму в 1,5 миллиарда евро.

Фондовые биржи в мире целом склонны к снижению на опасениях по поводу монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и рисках рецессии. Так, биржи США во вторник сократились на 2%, азиатские индексы также показали снижение.