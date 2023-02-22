МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду показывают слабую динамику, следует из данных торгов. Инвесторы продолжают ждать публикацию протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

*Шанхайская фондовая биржа

Азиатские биржи опустились по итогам торгов среды

По состоянию на 14.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01% — до 33 158 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 12 094 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 4 005 пунктов.

Главное внимание рынков остается вокруг политики Федрезерва по ключевой ставке. Позднее в среду будет опубликован протокол февральского заседания регулятора, документ может содержать подсказки о дальнейших планах американского центробанка по монетарной политике, в том числе касательно сроков возможного завершения цикла повышений ставки.

По данным CME Group, 76% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. ФРС стал повышать ставку в прошлом году в ответ на высокую инфляцию, что в то же время усилило опасения по поводу рецессии.

В четверг также будет опубликована статистика по ВВП США за четвертый квартал. Эксперты ожидают подтверждения первой оценки — роста на 2,9% в прошлом квартале в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Инвесторы обращают внимание на новости СМИ о том, что компания Google планирует сократить 240 рабочих мест в Ирландии.