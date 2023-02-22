МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду показывают слабую динамику, следует из данных торгов. Инвесторы продолжают ждать публикацию протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Азиатские биржи опустились по итогам торгов среды

По состоянию на 14.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01% — до 33 158 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 12 094 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 4 005 пунктов.

Главное внимание рынков остается вокруг политики Федрезерва по ключевой ставке. Позднее в среду будет опубликован протокол февральского заседания регулятора, документ может содержать подсказки о дальнейших планах американского центробанка по монетарной политике, в том числе касательно сроков возможного завершения цикла повышений ставки.

По данным CME Group, 76% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. ФРС стал повышать ставку в прошлом году в ответ на высокую инфляцию, что в то же время усилило опасения по поводу рецессии.

В четверг также будет опубликована статистика по ВВП США за четвертый квартал. Эксперты ожидают подтверждения первой оценки — роста на 2,9% в прошлом квартале в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Инвесторы обращают внимание на новости СМИ о том, что компания Google планирует сократить 240 рабочих мест в Ирландии.