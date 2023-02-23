МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг демонстрируют рост после выхода ряда корпоративных отчётов, следует из данных торгов. США увеличили поставки СПГ в Европу вдвое

По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,22%, до 33 153 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 12 194,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 4 016 пунктов.

Бумаги Nvidia дорожают на предторгах на 8,1%. Компания сообщила в финотчете, что прогнозирует выручку в текущем квартале на уровне 6,5 миллиарда долларов (плюс-минус 2%), что оказалось выше ожидаемого рынками прогноза в 6,33 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию составила в четвертом квартале 0,88 доллара при прогнозе в 0,81 доллара, а выручка поднялась на 2%, до 6,051 миллиарда долларов при прогнозе в 6,01 миллиарда.

В то же время бумаги eBay до открытия торгов дешевеют на 5,4%, также после выхода отчета. Компания по итогам года получила чистый убыток в 1,269 миллиарда долларов после прибыли годом ранее. Выручка компании за год снизилась на 6%.

Внимание трейдеров также обращено к макростатистике. Так, эксперты прогнозируют, что ВВП США, по второй оценке, в четвертом квартале показал рост на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что соответствует первоначальной оценке. В то же время аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 18 февраля выросло на 6 тысяч — до 200 тысяч заявок.