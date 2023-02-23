МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США ослабили рост на фоне неожиданного снижения числа американцев, обратившихся на предыдущей неделе за государственными пособиями по безработице. Фондовые индексы США растут перед выходом протокола заседания ФРС

Данные показали, что число обратившихся за пособием по безработице на неделе, закончившейся 18 февраля, составило 192 000 по сравнению с 195 000 неделей ранее. Аналитики ожидали 200 000 новых заявок на пособие по безработице.

Отдельно была опубликована вторая оценка валового внутреннего продукта США за 4-й квартал. Он вырос на 2,7%, в предыдущем квартале рост был сильнее — 2,9%. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали сохранения той же величины, что и в предыдущем квартале.

К 13.34 по Гринвичу фьючерсы e-mini на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 53 пункта, или на 0,16%, на S&P 500 — на 15,5 пункта, или на 0,39%, а на Nasdaq — на 97,25 пункта, или на 0,8%.