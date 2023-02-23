МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после выхода макроэкономической статистики, а также ряда корпоративных отчетов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются в ожидании действий ФРС США

По состоянию на 18.04 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,52%, до 33 217,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,78%, до 11 596,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 4 019,52 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 18 февраля неожиданно снизилось до 192 тысяч со 195 тысяч. Прогноз составлял 200 тысяч.

Одновременно минторг США понизил свою оценку роста ВВП страны в четвертом квартале до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) — первая оценка предполагала рост на 2,9%. В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год.

Влияют на торги и корпоративные новости. Так, акции Nvidia дорожают на 14,7%. Показатели прибыли и выручки в прошлом квартале оказались выше ожиданий, как и прогноз выручки на текущий квартал.

В то же время бумаги eBay дешевеют на 5,8%. Компания по итогам года получила убыток в 1,269 миллиарда долларов после прибыли годом ранее, а выручка компании за год снизилась на 6%.