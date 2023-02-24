МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Японский Nikkei вырос сегодня на максимальную величину за месяц, восстановившись с месячного минимума, достигнутого накануне. Акции производителей микросхем резко повысились, а кандидат на должность главы Банка Японии поддержал текущую мягкую денежно-кредитную политику. Рост цен в январе в Японии достиг рекордного значения

Nikkei вырос на 1,29% до 27 453,48 пункта. В среду индекс упал до минимума с 23 января на 27 046,08 пункта. В четверг японский рынок был закрыт в связи с праздником.

Сегодня рост на рынке был асимметричным. Акции гигантов из сектора чипов Tokyo Electron и Advantest обеспечили почти половину из общего роста Nikkei на 349 пунктов. Бумаги Advantest возглавили прирост, набрав 8,22%, акции Tokyo Electron прибавили 7,13% после публикации более благоприятного, чем ожидалось, квартального прогноза продаж американской Nvidia.

Более широкий Topix повысился на 0,67% до 1986,43 пункта.

Кандидат на пост управляющего Банка Японии Уэда, выступая на слушаниях в парламенте, заявил, что уровень неопределенности в японской экономике остается "очень высоким" и центральному банку следует придерживаться крайне мягкой денежно-кредитной политики. Названа доля ушедших из России японских компаний

Ранее сегодня макроданные показали, что инфляция базовых потребительских цен в Японии в январе достигла нового 41-летнего максимума.

"Как и ожидалось, (Уэда — ред.) высказался в пользу мягкой политики. Как минимум, он не сказал ничего конкретного об изменении политики, — отметил аналитик Nomura Securities Нака Мацудзава. — На мой взгляд, он намерено прибегнул к такой тактике, чтобы немного успокоить рынок в плане ожидающихся изменений политики".

Доводы в пользу сохранения низких ставок в течение более длительного периода поддержали сектор недвижимости в Nikkei, который набрал 2,19% и возглавил прирост в индексе. По этим же причинам банковский сектор опустился на 0,67%.

При этом за всю неделю Nikkei все равно снизился на 0,22%, опустившись вторую неделю подряд. Индекс Topix по итогам недели потерял 0,18%.