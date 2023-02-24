МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу заметно снижаются в преддверии публикации ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов. Американские фондовые индексы растут после выхода макростатистики

По состоянию на 14.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,37%, до 33 059 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 12 105,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3 997,25 пункта.

Позднее в пятницу ожидается публикация ряда макроэкономических данных из США.

Так, аналитики полагают, что по сравнению с декабрем доходы населения страны в январе выросли на 1% за отчетный месяц, а расходы — на 1,3%.

Также будут обнародованы данные о продажах домов в январе. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США выросли до 620 тысяч с 616 тысяч в декабре.

Кроме того, Мичиганский университет опубликует данные об индексе потребительских настроений в США. Аналитики полагают, что показатель, по окончательной оценке, в феврале вырос до 66,4 пункта с 64,9 пункта в январе.