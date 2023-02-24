МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы в пятницу усилили падение после того, как макроданные показали, что расходы на личное потребление в США в январе ускорились. Это усугубило опасения насчет сохранения процентных ставок ФРС на высоких уровнях в течение более длительного времени. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании выхода макростатистики

Согласно отчету Министерства торговли США, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительный для ФРС показатель инфляции, в январе вырос на 0,6% в месячном сравнении после роста на 0,2% в декабре.

В годовом выражении PCE в январе поднялся до 5,4% с декабрьских 5,3%.

По оценкам участников рынка, к июлю ставки по федеральным фондам достигнут пика на отметке 5,36% и останутся вблизи этих уровней до конца года.

На момент написания заметки фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 345 пунктов, или 1,04%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 48,25 пункта, или 1,2%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 195,75 пункта, или 1,6%.