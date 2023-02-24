МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу, в том числе "высокотехнологический" NASDAQ — более чем на 2%, после выхода макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы снижаются на данных по инфляции в США

По состоянию на 18.22 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 1,46%, до 32 663,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,08%, до 11 348,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,59%, до 3 948,6 пункта.

Ранее в пятницу стало известно, что доходы населения США в январе выросли на 0,6% по сравнению с декабрем, а потребительские расходы увеличились на 1,8% в месячном выражении. При этом аналитики ожидали роста доходов на 1% и роста расходов на 1,3%.

Также были обнародован индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. Так, Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), индекс в феврале увеличился до 67 пунктов с январских 64,9 пункта при первоначальной оценке в 66,4 пункта.

При этом продажи новых домов в стране в январе увеличились на 7,2%, до 670 тысяч, хотя прогнозировался рост показателя лишь до 620 тысяч.