МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник уменьшаются, следуя американскому примеру, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершили торги четверга преимущественно снижением

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,12%, до 3 263,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 2 130,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,61%, до 19 888 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 1,11%, до 2 396,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,31%, до 7 211,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,19%, до 27 402,5 пункта.

Торги в Азии следуют динамике индексов Уолл-стрит. Основные фондовые американские биржи в пятницу продемонстрировали снижение, причем технологический индекс NASDAQ упал на 1,7%.

Инвесторы вновь оценивают риски рецессии вследствие продолжения процесса повышения учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Американский регулятор ужесточает монетарную политику с прошлого года в борьбе с высокой инфляцией. Рост потребительских цен продолжает замедляться, однако всё ещё заметно выше целевого уровня.

По данным CME Group, 72,3% аналитиков закладывают новое повышение ставки рефинансирования в марте — вновь на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. В то же время 27,7% ожидают увеличения уже на 0,5 п.п.

"Учитывая… новое разгорание инфляционного пламени, сложно представить, что комментарии ФРС отклонятся в какое-то направление, кроме еще более "ястребиного", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).