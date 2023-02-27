МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei снизился, последовав за динамикой на Уолл-стрит. Инвесторы после ряда оптимистичных экономических данных готовятся к тому, что в США процентные ставки будут повышенными более длительный срок. Азиатские биржи закрылись преимущественно снижением

Индекс упал на 0,59%, но потом отыграл часть позиций и по итогам торгов снизился на 0,11% до 27 423,96. Индекс находится вблизи середины диапазона за последний месяц.

В число наиболее пострадавших акций вошел технологический сектор, чувствительный к повышению ставок. Наибольшее негативное влияние на Nikkei оказали акции поставщика оборудования для выпуска чипов Tokyo Electron и компании SoftBank Group, инвестирующей в стартапы: акции каждой из фирм лишили индекс 20 пунктов. Акции Tokyo Electron потеряли 1,88%, а SoftBank Group — 2,25%.

Из 225 компонентов Nikkei выросли 126, упали 96, а 3 не изменились.

Индекс более широкого рынка Topix вырос на 0,22% до 1992,78 пункта, хотя начал день в минусе.

Маки Савада, стратег Nomura Securities, считает, что в краткосрочной перспективе "сложно себе представить события, которые бы вернули Nikkei к 2800 пунктам". Она полагает, что индекс на этой неделе будет оставаться в недавнем диапазоне, в районе 27 500 пунктов.

При этом, по ее мнению, "если только не появятся какие-то новости, рынок вряд ли ждет сильное падение с нынешних уровней".

В пятницу показатель инфляции в США оказался выше, чем ожидалось, что спровоцировало ожидания более высокого пика процентных ставок. На этой неделе должны выступить несколько представителей ФРС, и инвесторы также будут следить за выходом нескольких показателей Института управления поставками для производственной сферы и сферы услуг.

Иена слегка выросла к доллару и достигла 136,35. Ранее она оказалась на самом низком уровне более чем за два месяца — 136,58.

Кадзуо Уэда, готовящийся вступить в должность главы Банка Японии, сказал, что центробанк рассмотрит ужесточение денежно-кредитной политики, только если трендовая инфляция значительно усилится.

Акции автопроизводителей в целом были стабильны: бумаги Honda и Nissan смогли немного повысится, тогда как акции Toyota просели.

Акции Sony набрали 0,4%. Акции Nintendo упали на 1,87% после снижения их рейтинга банком Citi.