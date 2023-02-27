МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки сегодня растут при поддержке акций ретейлеров. Прошлая неделя стала для рынков худшей в этом году из-за опасений насчет роста процентных ставок в США и еврозоне в течение более длительного периода. Индекс Nikkei снизился по итогам торгов понедельника

Панъевропейский STOXX 600 прибавил 0,8% после снижения на прошлой неделе на 1,4%.

Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в США подогрели ожидания насчет того, что ФРС будет продолжать повышать процентные ставки. Общее инфляционное давление в еврозоне в последнее время ослабло, однако сохраняются опасения по поводу того, что инфляция может оказаться устойчивее, чем предполагалось ранее.

Сектор розничной торговли в Европе вырос на 1,5%. Акции Hennes & Mauritz подорожали на 3,9%.

Бумаги Associated British Foods добавили 2% после того, как владелец ретейлера Primark улучшил финансовые прогнозы на 2022-2023 финансовый год благодаря высоким показателям за первое полугодие.

Сегодня также будет опубликована окончательная оценка потребительского доверия в еврозоне за февраль.