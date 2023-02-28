Фондовые индексы АТР растут вслед за фондовыми рынками США
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, свидетельствуют данные торгов. Индексы следуют динамике фондовых рынков США.
По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% — до 3 260,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 2 130,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,45%, до 20 048 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1% — до 2 426,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,48%, до 7 259,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,17%, до 27 470,5 пункта.
Индексы Уолл-стрит в понедельник показали рост в пределах 0,6%.
Основное внимание рынков при этом по-прежнему приковано к монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский регулятор в прошлом году начал цикл повышения ставок на фоне высокой инфляции, что усилило риски рецессии.
По данным CME Group, 76% аналитиков ожидают нового повышения ставки в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 24% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.
"Рынку становится все более очевидно, что Федрезерв еще не закончил с повышением ставок. Постоянное ужесточение монетарной политики в конечном итоге окажет давление как на экономику, так и на доходы — это неизбежно приведет к возобновлению и продлению снижения на рынке акций", — сказала агентству Франс Пресс аналитик Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).
https://1prime.ru/Index/20230228/839926701.html