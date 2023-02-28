МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, свидетельствуют данные торгов. Индексы следуют динамике фондовых рынков США. Фондовые индексы АТР снижаются

По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% — до 3 260,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 2 130,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,45%, до 20 048 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1% — до 2 426,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,48%, до 7 259,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,17%, до 27 470,5 пункта.

Индексы Уолл-стрит в понедельник показали рост в пределах 0,6%.

Основное внимание рынков при этом по-прежнему приковано к монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский регулятор в прошлом году начал цикл повышения ставок на фоне высокой инфляции, что усилило риски рецессии.

По данным CME Group, 76% аналитиков ожидают нового повышения ставки в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 24% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.

"Рынку становится все более очевидно, что Федрезерв еще не закончил с повышением ставок. Постоянное ужесточение монетарной политики в конечном итоге окажет давление как на экономику, так и на доходы — это неизбежно приведет к возобновлению и продлению снижения на рынке акций", — сказала агентству Франс Пресс аналитик Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).