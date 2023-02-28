Японский Nikkei растерял значительную часть позиций и немного вырос по итогам вторника
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня растерял почти все набранные позиции и завершил торги с незначительным приростом. Инвесторы продавали акции, опередившие рынок, и искали выгодные сделки на фоне отсутствия серьезных катализаторов.
Nikkei по итогам торгов набрал 0,08% до 27 445,56 пункта после роста на 0,6% ранее в ходе сессии. Более широкий Topix добавил 0,03% до 1993,28 пункта.
Американские индексы в понедельник немного повысились после сильнейшего с начала года недельного снижения. Опасения насчет дальнейшего повышения процентных ставок сохраняются.
"На рынке было мало реальных катализаторов, поэтому инвесторы переключались с опережающих акций на отстающие", — отметил Тихиро Ота, ассистент главного управляющего SMBC Nikko Securities по инвестиционному анализу и услугам для инвесторов.
Технологический сектор поддержал индекс Nikkei. Бумаги SoftBank Group подорожали на 0,88%, акции Advantest — на 0,46%.
Акции провайдера услуг телемедицины M3 выросли на 2,2%.
Как сказал Юго Цубои, старший аналитик Daiwa Securities, последовательные высказывания будущего управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды в обоих палатах парламента поддержали настрой инвесторов.
Уэда выступал в нижней и верхней палатах японского парламента в пятницу и понедельник, после чего его кандидатура на должность главы Банка Японии должна быть одобрена.
Акции Japan Post Bank подорожали на 1,73% после того, как его материнская компания Japan Post Holdings сообщила, что сократит свою долю в банковском подразделении с текущих 89% до менее 65%.
Акции Japan Post Holdings упали на 1,59%.
https://1prime.ru/Index/20230228/839929794.html