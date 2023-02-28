МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня растерял почти все набранные позиции и завершил торги с незначительным приростом. Инвесторы продавали акции, опередившие рынок, и искали выгодные сделки на фоне отсутствия серьезных катализаторов. Индекс STOXX 600 растет при поддержке сектора розничной торговли

Nikkei по итогам торгов набрал 0,08% до 27 445,56 пункта после роста на 0,6% ранее в ходе сессии. Более широкий Topix добавил 0,03% до 1993,28 пункта.

Американские индексы в понедельник немного повысились после сильнейшего с начала года недельного снижения. Опасения насчет дальнейшего повышения процентных ставок сохраняются.

"На рынке было мало реальных катализаторов, поэтому инвесторы переключались с опережающих акций на отстающие", — отметил Тихиро Ота, ассистент главного управляющего SMBC Nikko Securities по инвестиционному анализу и услугам для инвесторов.

Технологический сектор поддержал индекс Nikkei. Бумаги SoftBank Group подорожали на 0,88%, акции Advantest — на 0,46%.

Акции провайдера услуг телемедицины M3 выросли на 2,2%.

Как сказал Юго Цубои, старший аналитик Daiwa Securities, последовательные высказывания будущего управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды в обоих палатах парламента поддержали настрой инвесторов.

Уэда выступал в нижней и верхней палатах японского парламента в пятницу и понедельник, после чего его кандидатура на должность главы Банка Японии должна быть одобрена.

Акции Japan Post Bank подорожали на 1,73% после того, как его материнская компания Japan Post Holdings сообщила, что сократит свою долю в банковском подразделении с текущих 89% до менее 65%.

Акции Japan Post Holdings упали на 1,59%.