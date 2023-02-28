МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили последний день зимы преимущественно в плюсе на перспективах весеннего роста туристического сектора в странах Азии, свидетельствуют данные торгов и комментариев аналитиков. Индекс Nikkei закрыл торги незначительным ростом

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,66%, до 3279,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2142,08 пункта; гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,67%, до 19824 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,42%, до 2412,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 7258,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,08%, до 27445,56 пункта.

Аналитики обращают особое внимание сегодня на процесс освобождения Китая от ковидных ограничений и то, как это повлияет на "сектор путешествий", в том числе в других традиционных туристических странах. По словам аналитиков Bloomberg Intelligence Суфьянти Суфьянти (Sufianti Sufianti) и Марвина Ченя (Marvin M Chen), снятие этих ограничений продолжает помогать экономике Юго-Восточной Азии, при этом Таиланд получает наибольшую поддержку, учитывая его доход от туристов.

"Рост котировок акций в таких странах, как Япония, Гонконг и Южная Корея, будет даже сильнее, чем в АСЕАН, поскольку ограничения в этих странах были более строгими. Есть еще больший потенциал для возрождения путешествий в этих странах", — добавил агентству Блумберг аналитик Aletheia Capital Ниргунан Тиручелвам (Nirgunan Tiruchelvam).

Власти Китая еще в декабре начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные цепочки поставок, туризм и межгосударственные обмены. В частности, в самом начале года в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу власти отменили карантин и анализы для приезжающих из-за границы.