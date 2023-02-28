МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в последний день зимы демонстрируют снижение после выхода макростатистических данных, а также корпоративной отчётности, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на пшеницу в США достигли минимума с сентября 2021 года

По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,56%, до 7 890,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 7 266,73 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 15 327,95 пункта.

Трейдеры обращают внимание на макростатистику. Так, годовая инфляция во Франции, по предварительной оценке, на данный момент ускорилась до 6,2% с 6% месяцем ранее, в том числе только за февраль — на целых 0,9%. В январе было 0,4%.

В то же время окончательная оценка роста ВВП Франции в прошлом квартале, на символические 0,1% к кварталу ранее, была сохранена.

Тем временем акции Bayer дешевеют на 4,7% после публикации финотчетности. По итогам четвертого квартала компания уменьшила чистую прибыль на 47%, до 611 миллиардов евро.