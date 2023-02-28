МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются во вторник, следует из данных торгов. Инвесторы проявляют осторожность в последний день зимних торгов, оценивая дальнейшие планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Фьючерсы Уолл-стрит растут в рамках коррекции

По состоянию на 12.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,17% — до 32 854 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 12 056 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 3 980,25 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать дальнейшие действия ФРС по ставке. По данным CME Group, 75,3% аналитиков ожидают повышения ключевой ставки в марте вновь на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых, а 24,7% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.

Американский регулятор повышает ставку с прошлого года в связи с высокой инфляцией. Ужесточение монетарной политики усиливает риски рецессии, что негативно отражается на фондовых рынках. Сильная макростатистика из США с начала года дает инвесторам основания полагать, что регулятор может сохранять ставки высокими более длительное время.

Позже в ходе торгов трейдеры также ждут статистику из США. Аналитическая компания Conference Board опубликует данные по потребительскому доверию. Аналитики полагают, что индикатор в феврале вырос до 108,5 пункта с уровня января в 107,1 пункта.