МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня слегка вырос. Настроения на рынке улучшились после того, как данные показали, что производственная активность в Китае в феврале росла самыми быстрыми темпами более чем за десять лет. Фондовые биржи АТР в плюсе на макростатистике

Индекс Nikkei по итогам сессии поднялся на 0,26% до отметки 27 516,53 пункта, тогда как в течение дня терял до 0,5% на фоне вчерашнего спада на Уолл-стрит.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,23% до 1997,81 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average вчера упал на 0,71%, S&P 500 потерял 0,30%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,1%.

Биржевые индикаторы Уолл-стрит завершили февраль сдержанно, все три основных индекса закончили месяц с потерями. Инвесторы продолжают оценивать, останутся ли процентные ставки в США высокими в течение длительного периода.

Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе Китая в прошлом месяце вырос до 52,6 пункта и значительно превысил прогноз аналитиков в 50,5 пункта.

Акции Ajinomoto подскочили на 9,31% после того, как производитель продуктов питания повысил прогноз годовой прибыли и объявил о прогрессивной дивидендной политике, что оказало поддержку базовому японскому фондовому индексу.

"Улучшение доходов акционеров в компаниях с высокими доходами немедленно отражается на ценах акций", — сказал Сёити Арисава, главный менеджер отдела инвестиционных исследований IwaiCosmo Securities.

Субиндекс производителей продуктов питания и напитков вырос на 0,7%, в том числе акции поставщика пробиотических йогуртов Yakult Honsha подорожали на 0,54%.

Субиндекс нефтедобывающих компаний вырос на 2,81% и стал лидером по росту среди 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи.

В целом рынку не хватало катализаторов движения, а в такое время инвесторы склонны продавать выросшие акции, чтобы зафиксировать прибыль, отмечает Арисава.

Субиндекс судоходных компаний, успевший набрать с начала года более 9%, просел сегодня на 1,24%. Акции Mitsui O.S.K. Lines и Nippon Yusen потеряли 1,54% и 1,67% соответственно.

Банковский сектор, который в этом году вырос на 9%, сегодня снизился на 0,294%.

Акции компании Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, потеряли 1,12%, оказав наибольшее влияние на Nikkei. Бумаги производителей лекарств Daiichi Sankyo и Chugai Pharmaceutical упали на 1,47% и 2,09% соответственно.