МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом, гонконгский индекс подскочил на 4%, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei поднялся по итогам торгов среды

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1%, до 3312,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,01%, до 2163,82 пункта; гонконгский Hang Seng Index подскочил на 4,21%, до 20619,71 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,09%, до 7251,6 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,26%, до 27516,53 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос по итогам торгов вторника на 0,42%, до 2412,85 пункта, закрыт по случаю выходного дня.

Как пишет портал MarketWatch, гонконгский Hang Seng подскочил на 4,21%, так как началась отмена обязательных масок, положившая конец последнему серьезному ограничению города, введенному во время пандемии COVID-19. Во вторник глава администрации Гонконга Джон Ли объявил, что начиная с 1 марта правительство отменяет обязательное ношение масок, в том числе в помещении, на открытом воздухе и в общественном транспорте.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать статданные по Китаю. "Достойные показатели PMI дают положительный результат для предстоящего Всекитайского собрания народных представителей, поскольку ожидается, что правительство развернет дальнейшую политику поддержки, чтобы закрепить экономическое восстановление", — приводит агентство Блумберг слова главного экономиста Guotai Junan International Чжоу Хао (Zhou Hao).

Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 50,5 пункта, а в непроизводственном секторе — до 56,3 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, ожидался рост до 55 пунктов.