МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в первый день весны демонстрируют рост после выхода данных о безработице в Германии и деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в плюсе на макростатистике

По состоянию на 12.56 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,41%, до 7 908,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 7 294,68 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 15 421,95 пункта.

Инвесторы обратили внимание, в частности, что уровень безработицы в Германии остался на уровне января в 5,5%. Также не изменилась первоначальная оценка промышленного PMI 20 стран еврозоны — снижение до 48,5 пункта с 48,8 пункта в январе.

В то же время, в частности, удорожание меди более чем на 1% поддерживает рост стоимости акций горнодобывающих компаний. Так, бумаги Anglo American дорожают на 4,2%, Rio Tinto — на 4%, Glencore — на 3,1%.

В целом же общий плюс европейских фондовых индексов во многом обусловлен общим позитивом, поскольку другие мировые фондовые рынки также демонстрируют рост — например, в Азии. Во многом это объясняется также PMI, но уже в Китае. Промышленный показатель вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта в январе, а в непроизводственном секторе — до 56,3 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее.