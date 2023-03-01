МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в среду, следует из данных торгов. Инвесторы в целом склонны к риску после выхода сильной статистики в Китае. Европейские биржи растут после выхода макростатистики

По состоянию на 13.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13% — до 32 723 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 12 110 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 3 983,5 пункта.

Индекс деловой активности PMI в промышленности КНР в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта в январе, а в непроизводственном секторе — до 56,3 пункта с 54,4 пункта. Ожидался рост лишь до 50,5 пункта и 55 пунктов соответственно. Индекс деловой активности PMI по версии Caixin в производственном секторе Китая в феврале поднялся до 51,6 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 50,2 пункта.

На этом фоне биржи Азии в первый день весны закрылись в плюсе. Биржи Европы также растут. Сильная статистика из Китая поддержала оптимизм на рынках, особенно на фоне опасений рецессии из-за политики Федеральной резервной системы США по повышению ставок.

Рынки также ожидают макростатистику из США по индексу деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing). Ожидается, что показатель в феврале вырос до 48% с январских 47,4%.