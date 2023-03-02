МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Индекс Nikkei завершил торги у флэтовой линии. День инвестора Tesla разочаровал участников рынка. При этом усилившийся риск более жесткой денежно-кредитной политики ФРС США свел на нет положительные последствия ослабления иены. Курс доллара к иене и евро вырос в ожидании выхода статистики

Nikkei утратил ранее завоеванные позиции и завершил сессию у флэтовой линии на уровне 27 498,87 пункта. При этом этот ключевой индекс остался примерно в середине торгового диапазона за последние пять недель.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,16% до 1994,57 пункта.

Общие настроения поддержал тот факт, что участники рынка теперь в меньшей степени ждут скорого ужесточения политики Банка Японии.

Фьючерсы e-mini на S&P 500 снизились на 0,53%, Nasdaq — на 0,65%.

Инвесторы были напуганы скачком доходности казначейских облигаций США на торгах в Токио до многомесячных максимумов выше 4%. Как стало известно, чиновники ФРС спорили о том, достаточно ли высоких ставок в течение длительного времени, чтобы усмирить ускоряющуюся инфляцию, или необходимо более активное ужесточение денежно-кредитной политики.

На этом фоне иена ослабла. На момент написания статьи пара доллар США/японская иена выросла на 0,35% до 136,69.

"В целом, японские акции хорошо держатся на фоне спада на американском рынке, отчасти из-за ослабления иены", — сказал Нака Мацузава, главный стратег Nomura Securities.

Кроме того, он добавил, что "рынок постепенно осознает, что при новом руководстве Банк Японии может быть настроен не так жестко, как некоторые думали вначале".

Управляющий Банка Японии Харухико Курода, который масштабным смягчением в течение десяти лет, проведет свое последнее заседание по вопросам политики в четверг и пятницу на следующей неделе.

Кандидат на его место, Кадзуо Уэда, заявил на парламентских слушаниях, что он поддерживает нынешнюю сверхмягкую политику.

Акции Tokyo Electron продемонстрировали самую негативную динамику в Nikkei, лишив индекс 25 пунктов. Акции компании на закрытии азиатской сессии подешевели на 1,56%.

Бумаги оператора сети Uniqlo компании Fast Retailing оказали самую мощную поддержку индексу. Они подорожали на 2,07%, добавив индексу Nikkei 56 пунктов.